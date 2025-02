per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Murat Gögüs

Fleischfüllung:

600 g feines Hackbrät

300 g Rinderhack

500 g gehackter Spinat

1/2 Leib Holzofenbrot

2 mittelgroße Speisezwiebeln

2 Bund glatte Petersilie

4 Eier

Salz, weißer Pfeffer, gemahlene Muskatnuss

Brühe:

1/4 Knolle Sellerie

2 große Karotten

1 Haushaltszwiebel

1/2 Stange Lauch

1 kleiner Bund Petersilie

ca. 3 Liter Wasser

etwas Salz

Nudelteig:

500 g Dinkelgrieß

4 Eier

1 TL Salz

100 ml Wasser

1 Extra-Ei zum Bestreichen des Teigs

Vegetarische Variante:

2 kg Blattspinat

100 g Zwiebeln

200 g eingeweichtes Landbrot

4 Eier

1 Becher Ricotta (250g)

70 g Parmesan

Schnittlauch, Petersilie, Muskat, Salz, Pfeffer

Alle Zutaten gut miteinander vermengen und den Teig 1 Stunde ruhen lassen. Eine große Arbeitsfläche bemehlen und den Teig darauf hauchdünn ausrollen. Am besten als rechteckige Form, um die Füllung gut und gleichmäßig darauf verteilen zu können.

Füllung mit Fleisch

Feines Hackbrät sowie Rinderhack, gehackter Spinat und fein geschnittene Petersilie in eine große Schüssel geben. Die Zwiebeln schälen und fein schneiden und in einer Pfanne mit etwas Rapsöl glasig schwitzen. Dann erst zum Brät hinzufügen. Das Brot im Ganzen in einer Schüssel mit kaltem Wasser gut einweichen und mit einem sauberen Küchenhandtuch die Flüssigkeit herausdrücken. Dieses mit den Eiern zu den restlichen Zutaten geben und zu einer gleichmäßigen Masse mit der Hand verkneten. Nach Geschmack mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss würzen.

Nun ein Ei in einer Schüssel verquirlen und mit einem Pinsel auf dem Nudelteig gleichmäßig verstreichen. Das Brät auf dem Teig gleichmäßig dünn verteilen und dann erst die Maultaschen mit dem Küchentuch (wie beim Biskuitteig) einrollen. Die Enden zusammendrücken. Das Ganze in der Brühe ca.20 Minuten sieden, bis die Maultaschen gar sind. Nun diese Portionsweise aufschneiden und mit der Brühe servieren.

Brühe

Sellerie, Karotten und Zwiebeln schälen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Lauch in Scheiben schneiden und waschen. Das Gemüse in einem Topf mit ca. 3 Liter Wasser aufsetzen, Lorbeerblatt, Salz und Petersilie dazu und köcheln lassen.

Vegetarische Variante

Alle Zutaten, wie bei der fleischhaltigen Variante vermengen, Zwiebeln auch wieder kleinschneiden und vorab glasig in einer Pfanne anschwitzen. Diese Masse dann auf dem Nudelteig verteilen und einrollen.

Hierzu passt herrlich ein Kartoffelsalat.

