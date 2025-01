Koch/Köchin: Anna Joos

Zutaten für 4 Knöpfle:

1 kg Mehl

1 EL Salz

3-4 Eier (je nach Größe)

1/2 Würfel frische Hefe

350 ml lauwarmes Wasser

600 g Mehl in eine Rührschüssel geben, Hefe, Eier hinzu sowie Salz, kurz anrühren und dann das restliche Mehl dazu. Das Ganze mit der Küchenmaschine zu einem glatten Teig (der sich von dem Schüsselrand löst) verarbeiten. Sollte dieser noch am Schüsselrand kleben, noch etwas Mehl hinzufügen. Den Teig nun in 4 gleichgroße/schwere Teile portionieren. Je Portion eine runde Kugel formen, die Kugel kurz in Mehl wälzen und auf ein bemehltes Blech legen. Mit einem trockenen und sauberen Küchentuch abgedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen.

2 Töpfe mit Wasser aufstellen und kochen lassen. Dann je ein Knöpfle in das Wasser (jedoch die runde Seite nach unten schauen lassen) geben und bei geschlossenem Deckel ca. 10-15 Minuten ziehen lassen.

Dann die Knöpfle auf ein Blech legen und noch warm in Scheiben schneiden. Dann die beiden übrigen Hefeknöpfle so garen.

Kassler:

800 g gepökeltes und geräuchertes Kassler am Stück

1 Bratenschlauch

Etwas Wasser

Das Kassler am Stück mit etwas Wasser in einen Bratenschlauch geben und bei 180 ° C ca. 1,5 Stunden (Ober-/Unterhitze) auf einem Blech garen. Die Bratensoße zum Schluss wird zum Bohnengemüse dazugegeben und verrühren.

Saure Bohnen:

600 g Schnippelbohnen

3 Stängel Bohnenkraut (frisch am besten)

Salz/Pfeffer

Gemüsebrühe

4 EL Essig

5 EL Mehl

20 ml Rapsöl

1/2 Haushaltszwiebel

1/4 TL Zucker

Die Bohnen waschen, die Enden abschneiden und in gleichmäßige Stücke schnippeln. In einem großen Topf mit Wasser und dem Bohnenkraut garköcheln (ca. 15 Minuten, bis diese bissfest sind). Bohnen abschütten aber Achtung, das Bohnenwasser verwahren.

In einem separaten großen Topf eine Mehlschwitze ansetzen. Rapsöl erhitzen und das Mehl dazugeben sowie 1/4 Teelöffel Zucker (dieser bewirkt, dass die Mehlschwitze schneller braune Farbe annimmt). 1/2 kleingeschnittene Haushaltszwiebel dazugeben. So lange rühren, bis die Schwitze leicht braun wird, dann mit dem Bohnenwasser ablöschen und gut rühren, bis sich eine sämige Soße bildet. Mit Salz abschmecken.

Erst zum Schluss 4 EL Essig dazugeben und nochmals nachwürzen. Nun können die Bohnen dazugeben werden. (Sollte das Bohnenwasser nicht reichen, gerne noch Gemüsebrühe dazugeben).

1 Scheibe Knöpfle, eine Scheibe Braten sowie die Bohnen mit reichlich Sauce auf dem Teller anrichten. Fertig.

Übersicht aller SWR Rezepte