Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Monja Eigenschenk

Kappes:

600 g Weißkohl

400 g Kartoffeln

500 g Hackfleisch gemischt

1 Gemüsezwiebel (ca. 300g)

1 EL Gemüsebrühe, gehäuft

1 EL Majoran, gerebelt

Etwas Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver

Zubereitung

Den Weißkohl halbieren, erst in Längsstreifen und dann in ca. 3 cm große Stücke schneiden. Den geschnittenen Weißkohl in einen großen Topf (oder Dutch Oven) geben. Wasser und Gemüsebrühe hinzugeben bis der Kohl fast bedeckt ist.

Den Kohl abgedeckt bei mittlerer Hitze einige Zeit köcheln lassen. Ab und zu umrühren.

In dieser Zeit die Kartoffeln schälen und in ca. 1-3 cm große Würfel schneiden. Die Zwiebeln schälen, vierteln und in (nicht zu dünne) Streifen schneiden.

Sobald der Kohl weich gekocht ist, die Kartoffeln und Zwiebeln hinzugeben, abgedeckt weiter köcheln lassen.

In der Zeit bis Kartoffeln fertig gekocht sind, wird das Hackfleisch in einer heißen Pfanne angebraten und gesalzen.

Dann kommen das Hackfleisch, der Majoran sowie die Salz-Pfeffer-Knoblauch-Mischung mit in den Topf und werden nochmals für ca. 5 Minuten mit aufgekocht.

Vor dem Servieren alles mit einem Kartoffelstampfers grob durchstampfen. Einige Kartoffelstückchen sollten erhalten bleiben.

