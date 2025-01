per Mail teilen

Grünkernsuppe:

150 g geschroteter Grünkern

1 Zwiebel

Knoblauch nach Gusto

2 Karotten

1 Petersilienwurzel

1 Stange Lauch

1 l Gemüsebrühe

2 EL Öl

(Soja) Schmand

Salz, Pfeffer, Muskat und Paprika

Topping:

2 Scheiben Vollkornbrot

30 g vegane Butter

1 EL Öl

1 großer Zweig Grünkohl

200 g Räuchertofu

Zubereitung

Karotten, Petersilienwurzel, Zwiebel, Knoblauch, Grünkohlrispen in kleine Würfel schneiden. Die weiße Hälfte vom Lauch auch, den grünen Teil in Ringe.

Alles außer dem grünen Lauch in 2 El Öl anbraten. Der grüne Lauch kommt am Schluss in die Suppe.

Den Grünkern nach 3-4 Minuten dazu geben und mit anbraten bis er duftet. Mit der heißen Gemüsebrühe ablöschen. Bei kleiner Hitze abgedeckt 20 Minuten köcheln lassen.

In der Zwischenzeit das Vollkornbrot zerbröseln und in der veganen Butter knusprig rösten. Danach beiseitestellen.

Den Räuchertofu in kleine Würfel schneiden und 1 EL Öl knusprig ausbraten. Die in Streifen geschnittenen Grünkohlblätter dazugeben und mit anbraten.

Die Suppe abschmecken mit Salz, Pfeffer, Muskat und Paprika. Den Schmand und die grünen Lauchringe dazugeben.

In Teller geben und mit den Vollkornbröseln, dem Grünkohl und dem Räuchertofu die Suppe toppen.

