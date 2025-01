Portionen: 4

Gorgonzola-Birnen-Pasta mit Walnüssen und Salbei:

1 Schalotte

2 Birnen

eine gute Handvoll Salbei

ca. 100 ml Weißwein

300 g Gorgonzola

500 g Tagliatelle

4 EL Walnüsse

Salz

Pfeffer

wer mag: als Topping - 4 TL „Elwetritsche Kaviar“ (spezieller Senf)

Die Schalotte fein würfeln, die Birnen in kleine Stückchen schneiden. Die Salbeiblätter abzupfen und in feine Streifen schneiden, ein paar kleine Blätter beiseitestellen.

Schalotte, Birnen und Salbeistreifen in Butter anschwitzen, mit Weißwein ablöschen und um die Hälfte reduzieren. Den Gorgonzola in die Soße einrühren und mit Pfeffer würzen.

Die übrigen Salbeiblätter zusammen mit den Walnüssen und etwas Butter in einer Pfanne anrösten und beiseitestellen.

Die Tagliatelle im Salzwasser bissfest garen, abgießen und mit der Birnen-Gorgonzola-Soße gut vermischen. Einige Minuten mit geschlossenem Topfdeckel durchziehen lassen und dann auf vorgewärmten Tellern anrichten, mit den gerösteten Walnüssen und Salbei dekorieren und mit einem TL “Elwetritsche Kaviar” als Topping servieren.

