Zutaten:

1 kg Rinderbug

1 Stange Lauch

2 Karotten

1 Zwiebel

1/4 Sellerie

2 große festkochende Kartoffeln

125 g Perlgraupen, mittel

1,5 bis 2 l Gemüsebrühe

frische Petersilie

Zubereitung

Das Fleisch von allen Seiten pfeffern, in einem Topf mit der Gemüsebrühe kalt aufstellen und 40 Minuten kochen lassen.

Den Lauch putzen und in Ringe schneiden, Karotten, Zwiebeln, Sellerie und Kartoffeln schälen und in grobe mundgerechte Stücke schneiden. Das Gemüse in die Suppe geben und das Ganze weitere 30 Minuten kochen lassen.

Parallel die Graupen waschen und in ungesalzenem Wasser etwa 20 bis 30 Minuten kochen, so dass sie bissfest sind. Zum Schluss die abgeschütteten Graupen in die Suppe geben.

Das Suppenfleisch schneiden und in einem Teller mit der Suppe und mit frischer Petersilie anrichten.

