Pfälzerteller mit Sauerkraut und Kartoffelpüree

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Ingrid Kunzmann

Zutaten:

(pro Person: 1 Bratwurst, 1 Leberknödel, 1 Scheibe Saumagen)

750 g Kartoffeln

Sahne

750 g Sauerkraut

1 Zwiebel, in Ringe geschnitten

6 Lorbeerblätter

6 – 7 Wacholderbeeren

1,5 EL Schweine- oder Butterschmalz

Butter

¼ Liter Wasser

¼ bis ½ Liter Riesling

4 Bratwürste

etwas Milch

4 Leberknödel

4 Scheiben Saumagen (Naturdarm einschneiden)

3 Zwiebeln

Salz, Muskat

Kartoffeln schälen, waschen und in Scheiben schneiden, 15 bis 20 Minuten kochen, Sahne dazugeben und zu einem Brei stampfen. Mit Salz und Muskat abschmecken. Sauerkraut mit einer Zwiebel, Lorbeer, Wacholderbeeren, Schweineschmalz und Riesling etwa 20 bis 25 Minuten kochen.

Die Bratwürste in Milch wenden und braten, ebenso wie den Saumagen. Leberknödel ins kochende Wasser geben und 20 Minuten ziehen lassen. Drei Zwiebeln in Ringe schneiden, in Butter braten und über den Saumagen und die Leberknödel geben.

Guten Appetit!

