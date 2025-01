per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Johanna Aierstock, Manfred Aierstock

Linsen:

250 g Alblinsen (große oder kleine grüne)

4 EL gewürfelter Sellerie

1 Möhre, gewürfelt

Salz

1 Zwiebel

6 Nelken, ganz

2 Lorbeerblätter

AufWunsch 1 Brühwürfel beifügen (Rinder- oder Gemüsebrühe)

Linsen nach Rezept mit kaltem Wasser (nicht salzen!) aufsetzen. Eine Zwiebel schälen und mit den Nelken spicken, dazugeben. Lorbeerblätter sowie in Würfel geschnittene Möhre zu den Linsen fügen und alles bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten köcheln lassen.

Einbrenne:

4 EL Rapsöl

4-5 EL Dinkelmehl

In der Zwischenzeit eine Einbrenne herstellen.

Öl in eine Pfanne geben, erhitzen und das Mehl dazufügen. Das ganze nun lange und permanent rühren, so dass das Mehl dunkelbraun wird. Kurz vor gewünschter Bräune erst die in Würfel geschnittenen Zwiebeln beifügen, damit diese nicht verbrennen und leicht mitrösten.

Nun die Einbrenne nach und nach (löffelweise) in die Linsen geben und einrühren, bis eine Art Eintopf entsteht und die Brühe der Linsen angedickt ist. Mit Salz und Pfeffer sowie 2 EL Essig würzen.

Spätzle:

5 Eier

450 g Dinkelmehl

50 g Hartweizengries

Je nach Eiergröße ca. 200 ml Sprudelwasser

10 g Salz

40 g Butter

Eier aufschlagen und kurz verkleppern, dann in einer großen Schüssel mit dem Mehl und Hartweizengries sowie dem Salz kräftig durchschlagen. Am besten eignet sich hierzu ein Holzlöffel mit Loch. Nach und nach Sprudel zufügen und weiterhin schlagen. So lange schlagen, bis der Teig Blasen wirft und Ihn dann ca. 20 Minuten ruhen lassen. Die Konsistenz sollte dickflüssig / festreißend vom Löffel sein.

Eine großen Topf mit Salzwasser aufstellen und zum Kochen bringen. Nun den Teig in eine Spätzlereibe füllen und die Spätzle (sehen wie Knöpfle aus) hineinreiben, kurz aufwallen lassen und in kaltem Wasser abschrecken. Beiseite stellen.

In einer Pfanne mit 40 g Butter die Spätzle wieder erwärmen. Auf einem tiefen Teller zuerst die Spätzle anrichten und die Linsen darüber geben.

Tipp: Hierzu passen herrlich Speck oder Wienerwürstchen.

