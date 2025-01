per Mail teilen

Koch/Köchin: Jonas Neugebauer

Dampfnudeln:

500 g 405er Mehl

40 g Hefe

1 Ei

60 g Butter

10 g Zucker

1/4 l Milch

2 Prisen Salz

100 g Butter

1/2 TL Salz

4 EL Wasser

Das Mehl in eine Schüssel geben, die Milch leicht erwärmen, den Zucker und die Hefe darin auflösen. Nun die Flüssigkeit in die Mitte (eine Kuhle bilden) des Mehls fügen. Ein trockenes Geschirrtuch über die Schüssel geben und an einem warmen Ort ca. 15 Minuten gehen lassen (Vorteig).

Nun die restlichen Zutaten beimengen und den Teig gut durchkneten (mit der Küchenmaschine).

Wieder das Geschirrtuch auf die Schüssel legen und ca. 1 Stunde ruhen und gehen lassen.

Nun kleine Knödel formen und auf eine bemehlte Arbeitsfläche legen, je nach gewünschter Größe. Geschirrtuch darüber und weitere 15 Minuten gehen lassen.

In einer beschichteten hohen Pfanne die Butter sowie das Salz auflösen und nun die Teiglinge hineinlegen. 4 EL Wasser dazu und Deckel drauf und bei niedriger Temperatur garen lassen. Dauer ca. 20 Minuten. Wenn es leicht zischt, sind die Dampfnudeln fertig. ACHTUNG: DECKEL NICHT ÖFFNEN ODER LEICHT LÜFTEN während des Garprozesses, dann fallen die Nudeln zusammen.

Zum Ende müsste sich eine bräunliche Salzkruste auf dem Dampfnudelboden gebildet haben. Deshalb verwenden Sie am besten einen Glasdeckel, dass man etwas von außen reinschauen kann.

Linsen:

ca. 250 g Alblinsen

3 Karotten

2-3 Haushaltszwiebeln

1 kleiner Bund Petersilie, glatt

Salz / Pfeffer

1 Lorbeerblatt

Gemüsebrühe

2-3 EL Sahne

Rapsöl zum Andünsten des Gemüses

Linsen separat im Wasser bissfest kochen.

Karotten und Zwiebeln schälen und in kleine Stücke schneiden (Würfel oder Scheiben). In einer Pfanne mit etwas Rapsöl andünsten, keine Farbe ziehen lassen. Dann etwas heiße Gemüsebrühe hinzufügen und weiterköcheln lassen, bis die Karotten bissfest sind. Nun die Linsen beifügen und mit der Sahne nochmals kurz einköcheln lassen. Die Linsen sollten schön „schlotzig“ sein (dickflüssig). Zum Schluss nochmals mit Salz/Pfeffer sowie der frisch gehackten Petersilie würzen.

Die Linsen werden mit den warmen Dampfnudeln gegessen.

Wer es etwas kerniger mag, schwitzt noch etwas Bauchspeck (in Scheiben geschnitten) mit den Karotten und Zwiebeln an.

