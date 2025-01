per Mail teilen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Marianne Diebold

Zutaten für eine handelsübliche Auflaufform:

750 g altbackenes Schwarzbrot

1 kg Äpfel (säuerlich)

100 g Rosinen

1/2 TL Zimt

3 Messerspitzen Nelken gemahlen

4 EL Honig je nach gewünschter Süße (Blüte oder Akazie)

1/4 - 1/2 l fruchtiger Weißwein

1/4 l Wasser

50 g Butter, plus Butter für die Form

Das Brot in Würfel schneiden oder klein reiben und mit den Rosinen in eine hohe Schüssel geben. Die Äpfel schälen und in dünne Schnitze schneiden.

Wasser mit Wein, Honig, 3 Msp. Nelkenpulver, ½ TL Zimt gut miteinander vermengen und zum Brot geben, gut durchmischen.

Nun schichtweise die Brotmasse, dann Apfelschnitze in eine gebutterte Auflaufform geben. Butterflöckchen darauf verteilen und das Ganze bei ca. 200 °C Ober-/Unterhitze für ca. 45 Minuten goldgelb backen.

Tipp: Mit Vanillesauce schmeckt der Bettelmann noch köstlicher.

