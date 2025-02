per Mail teilen

Rezept für Karniyarik - gefüllte Aubergine

Portionen: 4

250 g Hackfleisch (Rind oder Rind + Lamm)

4 große Auberginen

400 g Pizzatomaten

4 Peperoni, mild, eventuell 1 scharf

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 mittelgroße Zwiebel, fein gehackt

1 EL Tomatenmark

1 EL Öl

1/2 Bund Petersilie, fein gehackt

100 ml Wasser

Salz und Pfeffer

Öl zum Frittieren

Für die Füllung

Hackfleisch in etwas Öl nicht zu scharf anbraten. Die Zwiebel, Peperoni und den Knoblauch zugeben und kurz mit anschwitzen. Jetzt die Pizzatomaten, das Wasser und Tomatenmark mit in den Topf geben. Salz und Pfeffer dazugeben, alles gut miteinander vermischen und im geschlossenen Topf ca. 10 Minuten köcheln lassen. (Konsistenz muss wie eine Bolognese sein. Eher weniger flüssig.) Falls die Füllung zu flüssig sein sollte, kurz mit offenem Deckel weiterkochen lassen, damit die Flüssigkeit verdampft. Am Ende noch die Petersilie zufügen und die Füllung beiseitestellen.

Auberginen

Ca. 1 l Öl in einem Topf erhitzen und die Auberginen darin je zwei Minuten frittieren. Auf Küchenpapier legen und etwas auskühlen lassen. Die Auberginen müssen im Ganzen frittiert werden. (Man kann sie auch der Länge nach halbieren und dann frittieren, aber sie nehmen dann zu viel Fett auf).

Beim Frittieren im Ganzen besteht die Gefahr, dass die Auberginen aufplatzen. Um dies zu verhindern, folgende Tipps:

- Öl nicht zu stark erhitzen (so dass die Auberginen leicht brutzeln)

- vorher ein paar Löcher in die Auberginen stechen

- Falls sie beim Frittieren zu prall werden, für kurze Zeit rausnehmen und dann wieder ins Frittierfett geben.

Die Auberginen längs aufschneiden und aufklappen. Auf ein Backblech legen, leicht salzen und die Füllung auf den Auberginen verteilen. Falls gewünscht, können jetzt ganze Knoblauchzehen in die Füllung gesteckt werden. Das Blech mit Wasser füllen, bis der Boden gerade bedeckt ist. Bei 200 bis 220°C in den Backofen geben, bis es leicht bräunt. (Erfahrungsgemäß ca. 30 min.)

Reis

Wir nehmen 1 Becher Reis und 2 Becher Wasser. Erst wird der Reis gewaschen.

Dann werden in der Pfanne Suppennudeln angebraten, dann kommt der Reis. Mit etwas Zucker, Zitrone, Wasser und Salz anbraten. Dann kommt ein Stück Butter rein zum Verfeinern.

Zuletzt gekochtes Wasser hinzugeben und aufkochen auf mittlerer Stufe.

Wenn das Wasser anfängt zu dünsten, wird einmal durchgerührt und dann noch ein paar Minuten köcheln gelassen.

Übersicht aller SWR Rezepte