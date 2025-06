Rezept einer 110-Jährigen: "Wein und viele Kartoffeln"

Gertrud Paulat ist 110 Jahre alt – einer der ältesten Menschen in Deutschland. Sie stammt aus Ost-Preußen und findet nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Weingut Geil eine neue Familie.

Gut drei Monate vor Kriegsende muss Gertrud Paulat aus Ihrer Heimat nahe dem damaligen Königsberg flüchten – verliert dabei sie Ihre fünfjährige Tochter – und schafft es gerade so nach Danzig. Gertrud Paulat verpasst dort aber die „Wilhelm Gustloff“ die Deutsche evakuiert. Doch das ist ihr Glück, denn das Schiff wird kurz danach in der Ostsee versenkt – tausende sterben. Ein kleineres Schiff, das sie retten soll, wird zwar ebenfalls beschossen. Sie aber überlebt – zusammen mit nur 20 anderen.

Als Gertrud Paulat in Travemünde ankommt, gerät sie in einen Luftangriff. Der erste Bunker, den sie erreicht, ist voll. Gertrud schafft es knapp in einen zweiten. Der rettet ihr das Leben, denn der erste Bunker wird getroffen. Nach einigen Jahren in Ostfriesland kommt Gertrud Paulat 1950 schließlich nach Rheinhessen und kriegt eine Anstellung in Monzernheim auf dem Weingut Geil. Es wird ihr neues Zuhause. Gertrud bleibt zwar ohne Partner, ist aber trotzdem glücklich und kann endlich wieder schöne Momente erleben.

Mit 65 geht sie in Ruhestand, ist mittlerweile ein fester Teil der Familie Geil. Sie selbst hat nur noch einige Nichten und Neffen, ihre Geschwister sind schon alle verstorben. Und so wohnt Gertud Paulat weiter auf dem Weingut. Noch mit 100 bringt sie für alle die Briefe zur Post und packt mit an, wo sie kann. Getrud Paulat hat viel erlebt, ist dabei immer stark geblieben. Ihr Rezept: "Wein trinken und viele Kartoffeln essen."