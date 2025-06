Remo Müller kocht Raclette-Baguette mit Grünem Spargel

per Mail teilen

Susanne Nett trifft in Bell im Tiererlebnis-Park Remo Müller. Der gelernte Tierpfleger und Koch ist ursprünglich Schweizer. Um seinen Traum vom großen Tierpark wahr werden zu lassen, ist er in den Hunsrück gekommen. In seinem abgewandelten Heimatgericht spielt Schweizer Käse eine große Rolle. Der passt super zu Spargel-Salat und Honig-Senf-Kartöffelchen.

Wenn Sie auch Ihr persönliches Heimatgericht mit Susanne Nett kochen möchten, schreiben Sie uns!

Kochen Sie mit Susanne Nett Ihr Lieblingsessen!