Sie ist ein sogenanntes "Verschickungskind": Ende der 50er und in den 60er Jahren kam Marlies Staudte aus dem immer noch von Krieg gezeichneten Berlin nach Schweden.

Für einige Wochen konnte sie dort den beschwerlichen Alltag zuhause vergessen. "Liebe statt Hiebe" gab es dort bei ihren Pflegeeltern, sagt sie selbst.

Inzwischen ist sie 71 und lebt in Merzalben in der Pfalz. Und von dort aus ist sehr oft auf Touren mit ihrem Wohnmobil unterwegs – und in Gedanken an ihrem Sehnsuchtsort.