Seit 45 Jahren sammelt der Mainzer Martin May Trödel und Antiquitäten aller Art, verkauft diese in seinem Laden in Mombach. Obwohl er eigentlich nichts mehr zu sammeln bräuchte, zieht der 68-Jährige immer wieder los, fährt durch ganz Deutschland, klingelt an Häusern, immer auf der Suche nach neuen Schätzen.