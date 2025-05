Ortshistoriker gestaltet Geo-Wanderweg und Heimatmuseum

Eric Hass hat die lange verschüttete Karsthöhle im Berntal bei Herxheim wieder entdeckt, der Geo-Wanderweg war seine Idee, das Heimatmuseum hat er bestückt, einen alten Brunnen entdeckt – ein passionierter Ehrenamtler, der für seinen Ort lebt.

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, helfen und fördern das soziale Miteinander. Sie werden immer mehr zu einer unentbehrlichen Stütze in vielen Bereichen. Um ihr Engagement anzuerkennen, verleiht der SWR seit mehr als 20 Jahren den Ehrensache-Preis. Zehn außerordentlich engagierte Ehrenamtliche bewerben sich für den Publikumspreis. Das Online-Voting geht von Montag 25. August 2025, 00.01 Uhr bis in die SWR-Livesendung vom landesweiten Ehrenamtstag in Alzey am 31. August 2025.

Mehr Infos über die Ehrensache hier.