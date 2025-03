Modemacherin und Influencerin unterstützen Frauenhaus

Häusliche Gewalt kommt in nahezu jeder Altersgruppe und jeder Schicht vor. Die Dunkelziffer schätzen Polizei und Hilfsorganisationen hoch ein. Denn die Scham und Furcht hindert viele Opfer die Täter anzuzeigen und sich zu wehren.

So können Monate, sogar Jahr vergehen, bis Betroffene die Täter anzeigen. Ein neues Angebot, die vertrauliche Hilfe nach Gewalt, soll es jetzt den Opern ermöglichen, Spuren von häuslicher oder sexualisierter Gewalt gerichtsfest sichern zu lassen für längere Zeit. Und das, ohne die Polizei einschalten zu müssen.

Diese Hilfe bieten künftig elf Kliniken in Rheinland-Pfalz an. Die Meldung über die Untersuchung erfolgt dann später annonym über die Rechtsmedizin Mainz, wo auch alle Unterschungsergebnisse aus dem ganzen Land aufbewahrt werden. Die Spuren der Untersuchung werden hier fünf, die Dokumentation für dreißig Jahre gesichert. Die Opfer können so in Ruhe nachdenken, ob sie Anzeige erstatten oder nicht.