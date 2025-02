per Mail teilen

Svenja Kaisers Weg zum Fernsehen war nicht unbedingt gerade. Vielmehr kam sie erst nach ein paar Abzweigungen auf den Fernsehbildschirmen an. Schon als Kind war sie große Tierfreundin und Reiterin und so schien lange sicher: Sie wird mal Tierärztin. Vorher wollte sie aber noch eine Ausbildung zur Pferdewirtin machen. Doch ein Reitunfall stellte andere Weichen auf ihrem Lebensweg.

Svenja Kaiser moderiert seit 2024 die Landesschau Rheinland-Pfalz. Zuvor war sie samstags in der Wochenendausgabe Menschen & Momente vom SWR zu sehen. Für die Landesschau und ihre Onlineangebote arbeitet sie außerdem vor und hinter der Kamera als Redakteurin und Reporterin.

Zum SWR kam sie 2018, nachdem sie beim Sat.1 Regionalfenster für Rheinland-Pfalz und Hessen als Reporterin und Moderatorin arbeitete. Dass sie Journalistin werden will, war schon Anfang ihres Studiums klar. Während ihres Studiums der Soziologie in Bochum und in Berlin arbeitete sie für Zeitungen, Radio und schließlich fürs Fernsehen. Beim rbb war sie nach dem Abschluss ihres Masterstudiums als Reporterin für die Nachrichtenmagazine der Länder unterwegs.

Als Svenja Kaiser 2016 nach Mainz kam, war es Liebe auf den ersten Blick. So fröhliche und freundliche Menschen, die Weinberge, der Rhein– da war ihr schnell klar: Das ist ihre neue Wahlheimat und seitdem lebt sie mit ihrer Familie in Mainz.