Sie sehen aus wie Wasserdrachen, aber sie sind echt: Axolotl. Ihre eigentliche Heimat ist ein See in Mexiko. Viele leben aber auch in Baden-Württemberg im Aquarium. So wie bei Familie Jans in Dornstadt bei Ulm. Die hat sich ahnungslos zwei Tiere zugelegt - Weibchen und Männchen. Und bei denen ist es nicht geblieben.