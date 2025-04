Kindern spielerisch den Brandschutz nahebringen

per Mail teilen

Annika Wolff ist Erzieherin in einem Kindergarten in Plaidt. Ehrenamtlich engagiert sie sich als Feuerwehrfrau und als Brandschutzerzieherin in Kindergärten und Schulen.

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, helfen und fördern das soziale Miteinander. Sie werden immer mehr zu einer unentbehrlichen Stütze in vielen Bereichen. Um ihr Engagement anzuerkennen, verleiht der SWR seit mehr als 20 Jahren den Ehrensache-Preis. Zehn außerordentlich engagierte Ehrenamtliche bewerben sich für den Publikumspreis, über den vom 2. bis 8. September online abgestimmt werden kann. Wer ihn gewinnt, wird am 8.9. ab 18.15 Uhr live im SWR in der Ehrensache-Gala aus Bitburg vom Festplatz "Spittel" ermittelt.

