Uhu Marga besucht Hospize und soziale Einrichtungen +++ Statistencasting bei den Karl-May-Festspielen in Mörschied +++ Reportage: ZMO Mainz-Bretzenheim fördert Integration +++ Genossenschaftliches Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Bad Dürkehim +++ Nuridin Abdi Mahdi meistert die Elektroniker-Ausbildung +++ Seltene Fossilienfunde im Taunus +++ Gut zu Wissen: Medfluencer beraten oft ohne medizinische Qualifikation +++ Hierzuland: Am Kaiserbach in Gossersweiler-Stein