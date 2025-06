per Mail teilen

In Fischbach bei Dahn haben Saskia Ganster, Jonas Memmer und einige andere junge Dorfbewohner*innen ihre Kneipe vor dem Aus gerettet. Nun betreiben sie die "Grenzbachstube" schon seit einem Jahr ehrenamtlich. Mit dem Gewinn finanzieren sie Projekte wie die Spielplatzsanierung. Früher gab es mehrere Kneipen im kleinen Dorf in der Südwestpfalz aber heute ist die "Grenzbachstube" die letzte Anlaufstelle für die Menschen in Fischbach.