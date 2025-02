per Mail teilen

Geraldine hat als Schausteller-Tochter viele Jahre ihres Lebens in Wohnwägen verbracht und lebt auch heute mit Mann Patrick und Sohn Oskar in ihrem eigenen Zirkuswagen. Doch die beiden haben neue Pläne: Ein uraltes Bauernhaus herrichten und quasi aus dem Nichts in Klettgau eine Landwirtschaft aufbauen.