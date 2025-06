per Mail teilen

Was in Deutschland teilweise nicht mehr gebraucht wird, ist für Menschen in anderen Teilen der Welt ein Segen. Diese Erfahrung hat der Orthopädie-Techniker und Afrika-Fan Jörg Huschet gemacht. Mit der Hilfe von Spendengeldern verschifft er ausrangierte Rollstühle nach Namibia und baut Spezialanfertigungen für beeinträchtigte Kinder.