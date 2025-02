Die Schloßstraße in Dexheim

Ein Film von Thomas Keck



Dexheim liegt im östlichen Rheinhessen. In der Weinbaugemeinde leben rund 1500 Menschen.

"My home is my castle", sagen die Engländer. So gesehen stehen viele kleine Schlösser in der Schloßstraße von Dexheim.

Aber sie beherbergt nicht nur Privatschlösser, auch die Ortsgemeinde hat mit dem Rathaus ihr „Schloss“, die Feuerwehr mit ihrem Gerätehaus und sogar Gott mit der evangelischen Kirche.

Vom echten Schloss steht allerdings nur noch ein Torhaus, und dort residiert der Geschichtsverein.