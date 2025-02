Ein Film von Gudrun Fünther



Sauerthal liegt südlich der Loreley in einem Seitental des Rheins. 145 Menschen leben unterhalb der Sauerburg im tiefen Tal des Tiefenbachs.

Der Wanderweg von Lorch am Rhein hoch nach Sauerthal führt durch das "Tal der Liebe". Der Name entstand in einer Zeit, als es noch Wirtshäuser in Sauerthal gab.

Damals sollen verliebte Paare ganze Nächte für den Rückweg durch das Tal der Liebe gebraucht haben.

Heute bietet ein Seminarhaus in Sauerthal Kräuterwanderungen in das verwunschene Tal an, dazu die passenden Kochkurse.

Ein Unternehmer hat vor kurzem die Sauerburg gekauft, eine Burg, die lange den Reichsgrafen von Sickingen gehörte.

Ein Nutzungskonzept für altes Gemäuer zu finden, ist die vielleicht größte Herausforderung moderner Burgherren.