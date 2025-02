Die Röttgenstraße in Kircheib

per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter



Kircheib ist das Tor zum Westerwald und liegt als westlichste Gemeinde des Kreises Altenkirchen an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Hauptattraktion der Straße ist das Elvis-Museum von Jonny Winters und seiner Frau Irma Stanton. Seit 40 Jahren steht Jonny Winters als Elvis-Entertainer auf der Bühne.

Er und seine Frau sind glühende Elvis-Fans und haben an die 5.000 Ausstellungsstücke zu Ehren des King of Rock 'n' Roll zusammengetragen. Sie betreiben das heute einzige Elvis-Museum in Deutschland.

Eine andere Anwohnerin der Straße hat durch eine Fernsehshow ihren heutigen Lebensgefährten kennengelernt. Sein Bewerbungsvideo für die Show drehten die Nachbarn.