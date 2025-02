Die Planstraße in Güls

per Mail teilen

Ein Film von Mike Roth



Güls ist ein Stadtteil von Koblenz. Der Ort liegt an der Mosel und wurde 1970 eingemeindet. Bis heute leben noch viele der gut 6.000 Einwohner vom Wein- und Obstbau.

In den 1950er Jahren galt Güls als einer der größten Umschlagplätze für Kirschen in Europa. Als Symbol dafür trägt der Ort einen Eimer, eine Leiter und ein Seil in seinem Wappen, das Handwerkszeug der Obstbauern.

Werner Kreuter und seine Frau Stephanie stellen eine echte Gülser Spezialität her. Aus einer Walnussart, die nur hier wächst, wird Wallnuss-Pesto oder Likör. SWR Bild in Detailansicht öffnen Wer was zum Naschen und Geselligkeit sucht, ist bei „Herby“ genau richtig. Mittlerweile ist das Café von Herbert Seifer zu einem Mittelpunkt der Planstraße geworden. SWR Bild in Detailansicht öffnen Am Ortsbrunnen treffen sich in den Abendstunden die Dorfältesten und Heimatfreunde von Güls, um gemeinsam die Seele baumeln zu lassen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Der Alltag in Güls zeichnet sich vor allem durch eine gewisse Art des Laissez-Fairen aus. Die Gülser scheinen es zu mögen, das Leben ruhig anzugehen und zu genießen.

Zu diesem Lebensstil gehören auch die Geselligkeit und die Feste, die in Güls gefeiert werden. Allen voran das Gülser Blütenfest, das jährlich am Dorfbrunnen in der Planstraße stattfindet.