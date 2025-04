Der Marktplatz in Nierstein

Ein Film von Gabriele Heyder



Nierstein liegt direkt am Rhein und gehört zu den größten Weinanbau-Gemeinden Rheinhessens.

Weltberühmt sind die Weinlagen des "Roten Hangs", an einigen Stellen mit einer Hangneigung um die 70 Prozent, was selten ist im eher sanft hügeligen Rheinhessen.

Der Niersteiner Marktplatz ist gesellig, aber auch voller Geschichte. In ehemaligen Adelshöfen, wie dem Knebelscher Hof sind Restaurants eingezogen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Lisa Schindlbeck hat am Marktplatz ihren Traum vom eigenen Café verwirklicht. Hier ist alles selbstgemacht – vom Team und ihr selbst. SWR Bild in Detailansicht öffnen Winzerin Nathalie Klein ist die vierte Generation im familieneigenen Weingut. Bis nach Neuseeland hat sie das Lernen gebracht und zurückgekehrt ist sie mit vielen neuen Ideen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Wo viel Wein wächst, liegt Genuss in der Luft, und da können Nierstein und seine rund 8.700 Einwohner punkten, besonders am Marktplatz: Restaurants, Weinstuben und ein Café – Tür an Tür und alles in historischen Häusern.