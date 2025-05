Die Weinbergstraße in Minheim

SWR Reporter Katharina Feißt und Julian Camargo begeben sich auf eine Entdeckungsreise im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit den Regionen Eifel, Mosel und Hunsrück. Ihr Ziel: Den Landkreis in all seinen Facetten kennenzulernen.

An Tag drei dreht sich alles ums Thema Kulinarik. Julian trifft Profikoch Sven Molitor in Meerfeld in der Eifel. Die beiden kochen einen Eifeler Klassiker, den "Döppekooche" - aber mit Twist: Denn der Koch interpretiert den gut bürgerlichen Kartoffelauflauf auf seine ganz eigene Art. Katharina ist im Hunsrück unterwegs und trifft Hildegard Nauerth-Mettler. Sie zeigt Katharina, wie man die typischen Hunsrücker gefüllten Klöße kocht.