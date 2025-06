Die Hauptstraße in Krickenbach

Ein Film von Natascha Walter



Krickenbach liegt im Naturschutzgebiet Pfälzer Wald zwischen Kaiserslautern und Landstuhl.

Landschaftlich reizvoll mit viel Natur und ein paar schönen Weihern in der Umgebung leben hier knapp 1.200 Einwohner. Traditionell war Krickenbach ein Arbeiterdorf. Die Menschen arbeiteten im Steinbruch oder im Holzhandel. Seit ein paar Jahren nimmt Krickenbach an einem Dorferneuerungsprojekt teil, was der Attraktivität des Ortes sehr zugute kommt. Heute hat Krickenbach ein paar Gewerbetreibende, eine Kita und die Nahversorgung ist auch noch vorhanden. Wir schauen uns die Hauptstraße genauer an.

Die Metzgerei Werlein ist das einzige Lebensmittelgeschäft in Krickenbach und seit Generationen im Familienbesitz. Andrea Westermann führt die Metzgerei mit ihrer Tochter Silke. SWR Bild in Detailansicht öffnen Pascal Will vermietet, verkauft und repariert Rasenmäher, Heckenscheren und Baumaschinen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ehrenamtliche kümmern sich nach Feierabend darum, den Ort attraktiver zu gestalten. Das Herzstück der tatkräftigen Männer ist ein 8 km langer Wanderweg mit Aussichtspunkten und Attraktionen. SWR Bild in Detailansicht öffnen