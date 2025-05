Ein Film von Niko Zakarias



Wirschweiler liegt im Hunsrück, umgeben von Wald und Wiesen.

Knapp 300 Menschen leben im kleinen Ort, viele von ihnen in der Hauptstraße. Einer von ihnen ist Eric Janssens. Der Holländer zog 2020 mit seiner Frau Wendy in den Hunsrück, in die Nachbarschaft von Lore Neumann. Sie ist eine der ältesten Wirschweilerinnen. In der Straße befindet sich auch die „Altenstube“, der Treffpunkt vieler Seniorinnen.