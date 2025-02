Auf dem Höstchen in Regulshausen

per Mail teilen

Ein Film von Stefanie Fink



Regulshausen ist ein Stadtteil von Idar-Oberstein und liegt, über Serpentinen erreichbar, auf einer Anhöhe mit Traum-Panorama. Die Einwohnerzahl ist zusammen mit dem großen Neubaugebiet auf rund 1.000 Menschen angewachsen.

Weniger protzig als manche der hier entstehenden Häuser gibt sich die wohl älteste Straße im Ort: Auf dem Höstchen.

Der Name, der in der Nachbarschaft auch schon mal liebevoll verballhornt wird, leitet sich von einer Flurbezeichnung ab und steht in Regulshausen für ein langjähriges Miteinander.

Außerdem Auf dem Höstchen: Pferde, Ukulelen, naturnahe Gärten, mobile Trauringe und pünktlich läutende Glocken. Es gibt gewiss langweiligere Straßen.