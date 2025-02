Die Mühlenstraße in Miesenheim

per Mail teilen

Ein Film von Jennifer Lindemann



Miesenheim liegt unmittelbar an dem kleinen Flüsschen Nette, einem 45 Kilometer langen Nebenfluss des Rheins, im Norden von Rheinland-Pfalz.

In der Ortschaft leben rund 3.100 Menschen und dadurch ist er der größte Stadtteil von Andernach. Ein Rundwanderweg lädt zu einem Spaziergang an der Nette ein.

In der ehemaligen Nette-Mühle wird heute ein Tierfutterhandel betrieben. Petra Jünger ist schon seit vielen Jahren die gute Seele des Geschäfts. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ein Geschäftszweig hat sich über die Zeit gerettet: Die Kornspeicherei. In der Halle ist Platz für 5000 Tonnen Getreide. SWR Bild in Detailansicht öffnen Winfried Günther sammelt Unimogs. Es sind alte Modelle, die er komplett zerlegt, restauriert und wieder zusammengesetzt hat. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Von dem Fluss geht der Mühlgraben ab, an den die Mühlenstraße grenzt. In der Mühlenstraße standen einmal mehrere Mühlen, wobei keine davon heute mehr in Betrieb ist.

Die Nette, ein bisschen weiter herauf, steht das Gut Nettehammer. Früher war hier eine Nagelfabrik, die mit Wasserkraft betrieben wurde. Heute vermieten sie die Räumlichkeiten des Anwesens und in den Stallungen sind Pensionspferde untergebracht.