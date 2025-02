Am Ackerbach in Dörsdorf

per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab



Dörsdorf liegt im Taunus, etwa 15 Kilometer südlich von Diez und der Lahn entfernt.

Rund 450 Menschen sind in der Gemeinde am Dörsbach zu Hause. Im Ort findet sich ein auffälliges Gebäudeensemble, bestehend aus der evangelischen Kirche aus dem 18. Jahrhundert und dem benachbarten Pfarrhaus, das um 1900 erbaut wurde.

Nicht weit davon entfernt zweigt die Straße "Am Ackerbach" ab – eine überaus facettenreiche Straße in der es so ziemlich alles gibt: historische Gebäude, Neubauten, einen Gewerbebetrieb und auch ein bisschen Landwirtschaft.