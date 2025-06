Die Oberhofstraße in Großwinternheim

per Mail teilen

Die rheinhessische Gemeinde Großwinternheim ist ein Ortsteil von Ingelheim und liegt mitten im wunderschönen Selztal.

Großwinternheim ist ein typisches Weindorf mit insgesamt 18 Weinbetrieben, Straußwirtschaften, Fachwerkhäusern. Besonders ansehnlich ist Großwinternheim im Herbst, wenn sich die Weinberge braun-rötlich färben.

1.600 Einwohner leben hier, es gibt einen Kindergarten, einen Hofladen, ein Musikgeschäft. Mitten im Ort ist auch das Walbrunn’sche Palais, das 1788 im Barock-Stil konzipiert und erbaut wurde. Es ist ein äußerst anschauliches Beispiel für den Wohlstand des Ortes und für die Sesshaftigkeit diverser Adelsgeschlechter im und um den Ort. Heute ist es in Privatbesitz.

Seit 1972 gehört die Gemeinde zu Ingelheim und kann somit auch von den prall gefüllten Kassen der Stadt profitieren. So konnte sich der kleine Ortsteil ein neues Bürgerhaus leisten, das in der näheren Umgebung seinesgleichen sucht. Nicht nur optisch, sondern auch geografisch hat das Bürgerhaus das Ortsbild neu geprägt. Denn es ist im Zentrum, im alten Ortskern, angesiedelt, in der Oberhofstraße.