Kirchstraße in Raubach

Ein Film von Jutta Kastenholz

Raubach liegt in der Nähe von Dierdorf im Kreis Neuwied. Fast 2.000 Einwohner leben hier, es gibt zwei Schulen und einen Kindergarten.

Seitdem es kein Lebensmittelgeschäft mehr gibt, ersetzt ein kleiner Wochenmarkt jeden Dienstag die Einkaufsmöglichkeit – zugleich ein wichtiger Treffpunkt für die Dorfbewohner.

Vom Markt aus führt die Kirchstraße steil bergauf bis zum evangelischen Gotteshaus aus dem Mittelalter. Die Gemeinde jedoch ist jung, der Pfarrer setzt auf Jugendarbeit. Und auch der Schützenverein will sich verjüngen und bietet Sommer-Biathlon an. Der 15-jährige Sven Jannick Broszeit, der in der Kirchstraße lebt, war schon auf vielen Meisterschaften erfolgreich.

Ein Spitzensportler ist auch der Springreiter Frank Scheffel, der auf dem Gestüt seines Vaters oberhalb der Kirchstraße trainiert und an internationalen Turnieren teilnimmt.