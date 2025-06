Der Klosterweg in Bruche

Ein Film von Jens Doumen



Der Westerwaldort liegt direkt an der Landesgrenze im Norden nahe Altenkirchen. 1907 wurde Bruche nach Betzdorf eingemeindet. Obwohl auf den ersten Blick unspektakulär, hat der Stadtteil eine spezielle Anziehungskraft und eine ganz eigene Noblesse. Besonders im Klosterweg findet man dafür Beispiele.

Die Menschen in Bruche seien alle adelig, sagt man augenzwinkernd in Betzdorf. Ich bin "von Bruche" heißt es nämlich dort. Eigensinnig und stolz sind sie auf jeden Fall. Vor allem im Klosterweg zeigt sich das Besondere an diesem Ortsteil. Den Namen hat er vom Missionarkloster an seinem Anfang. Noch heute leiten die Mönche von hier viele Außenstellen weltweit. Doch wie lange das noch geht, weiß niemand. Denn der Altersschnitt liegt bei 80 Jahren.

Auch Margot und Paul Kölzer mögen sich den Weg ohne Kloster nicht vorstellen. Ein Pater aus dem Kloster hat sie vor fast 60 Jahren getraut und damit eine ganz besondere bayrisch-betzdorfer Liebe besiegelt. Die Liebe zur Musik vereint fünf Männer direkt gegenüber. Dort probt die A-Capella-Gruppe "Schnüss".