Der Walpot-Platz in Bassenheim

Ein Film von Wolfgang Bartels



Bassenheim liegt in der Östlichen Eifel, nicht weit entfernt von Koblenz. Erstmals erwähnt wurde das Dorf in einer Urkunde aus dem Jahre 1265. Heute zählt Bassenheim knapp 3000 Einwohner. Ritter Casimir Walpot ist der wichtigste Mann in der Geschichte von Bassenheim. Er hat dem Walpot-Platz den Namen gegeben.

Casimir war Pfarrherr von Bassenheim und auch noch Domherr zu Mainz. Und als solcher hat er ein großes Ding eingefädelt, das heute noch viele Besucher nach Bassenheim lockt. In der St.-Martin-Kirche verbirgt sich eine einzigartige Skulptur aus der Stauferzeit. Sie stand ursprünglich im Dom zu Mainz, doch die Mainzer haben sie verschmäht. Casimir hat sie dann einfach mit nach Hause genommen: Der Bassenheimer Reiter. Nicht einmal der Name des Bildhauers ist überliefert. Weil er von Mainz nach Naumburg weitergezogen ist und dort den gotischen Westchor errichtet hat, wird er Naumburger Meister genannt.

In Bassenheim hat man diesen Meister und seinen Entdecker Walpot nicht vergessen. Gut 300 Jahre nach Casimir residiert heute ein anderer Mann von Adel am Walpot-Platz, sogar in einer Burg: Freiherr Karl von Waldthausen-Osten. Nur herrschaftliche Macht übt der Freiherr heute längst nicht mehr aus. Wie jeder andere Mensch muss er seinen Lebensunterhalt mit eigenen Händen verdienen: als Land- und Forstwirt. Das Rittergut Bassenheim ist ein renommierter landwirtschaftlicher Betrieb, der Lebensmittel produziert und Futter- und Energiepflanzen anbaut.

Gegenüber am Walpot-Platz wohnen zwei Musiker: die Flötistin Sylvia Mel und der Gitarrist Johannes André. Beide zusammen bilden das "Duo Con Moto", das im Grenzbereich zwischen Klassik und Jazz musiziert. Nebenan liegt das Martinus-Museum. Ein Raum ist einem anderen großen Mann gewidmet, der in Bassenheim Geschichte geschrieben hat: Konrad Adenauer. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg traf er sich auf der Burg mit Robert Schuman, dem französischen Außenminister. Sie haben die Grundlagen der deutsch-französischen Freundschaft gelegt. Ein modernes Gedenkzeichen am Rande des Walpot-Platzes erinnert an die beiden berühmten Europäer.