Die Gutenfelsstraße in Henschhausen

Ein Ortsteil von Bacharach ist Henschhausen. Hier leben rund 300 Menschen auf 300 Metern Höhe am Rande des Mittelrheintals.

Henschhausen wurde erstmals 1319 als "Hentzhusen" erwähnt. Die reizvolle Rheinlandschaft zieht besonders im Frühjahr und Sommer viele Touristen an. So kommt es, dass in Henschhausen nicht nur Ferienwohnungen, sondern auch ein 4-Sterne Hotel zu finden sind. Letzteres befindet sich in der Gutenfelsstraße. Hier können nicht nur die Gäste Geschichten erzählen, sondern auch so manches alte Möbelstück.

Die Gutenfelsstraße verläuft am Rande des Dorfs und ist ziemlich kurz und endet in der freien Natur. Einem Auto begegnet man hier nur selten. Zu entdecken gibt’s hier trotzdem einiges: Ein Sammelsurium an Kuriositäten, eine Henschhausenerin mit ihrem Pferd und besonderer Wohnkomfort ganz am Ende der Straße.