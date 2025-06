Helfertruppe "Feuer und Flamme" verschönert Heimatort

Klaus Brixius und seine Helfertruppe "Feuer und Flamme" verschönern mit allerlei Aktionen ihren Heimatort Moselkern. Ob Fahrrad Unterstellplatz, Wanderhütte, oder Friedhof, die ehrenamtlichen Rentner packen an und haben schon viele schöne Ecken in und um Moselkern geschaffen.

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, helfen und fördern das soziale Miteinander. Sie werden immer mehr zu einer unentbehrlichen Stütze in vielen Bereichen. Um ihr Engagement anzuerkennen, verleiht der SWR seit mehr als 20 Jahren den Ehrensache-Preis. Zehn außerordentlich engagierte Ehrenamtliche bewerben sich für den Publikumspreis. Das Online-Voting geht von Montag 25. August 2025, 00.01 Uhr bis in die SWR-Livesendung vom landesweiten Ehrenamtstag in Alzey am 31. August 2025.

