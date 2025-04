Woher die Eier aus dem Supermarkt kommen

Eier sind ein wichtiger Bestandteil der Küche. Wegen der steigenden Nachfrage werden immer mehr Eier aus dem Ausland importiert. Woran erkennt man die Herkunft und welche Informationen sind außerdem gekennzeichnet?

Woher kommt das Frühstücks-Ei?

Der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland ist im vergangenen Jahren gestiegen. Allein von 2023 auf 2024 ist der Konsum um 12 Eier auf 248 pro Kopf gestiegen. Die Selbstversorgungsquote liegt bundesweit bei 73 Prozent, in RLP bei nur etwa 30 Prozent. Müssten die Menschen in Rheinland-Pfalz sich selbst versorgen, dann blieben nur noch etwa 74 Eier pro Kopf und Jahr übrig. Woher genau die Eier kommen und aus welcher Haltungsart, das muss auf jedem Ei stehen, das in den Handel kommt. Der Stemple auf dem Ei enthält folgenden Information: Haltungsform, Herkunftsland, in Deutschland auch Bundesland und Betrieb, in dem das Ei gelegt worden ist.

Das bedeuten die Stempel:

Stempelbeispiel: 2-DE-0713xxx

Die erste Zahl auf dem Stemple steht für die Haltungsart:

0 steht für Ökologische Erzeugung / Bioei

1 für Freiland

2 für Bodenhaltung und

3 für Gruppenhaltung – eine verbesserte Käfighaltung.

Die Buchstaben stehen für das Produktionsland: „NL“ für Niederland, „DE“ für Deutschland usw.

AT = Österreich

BE = Belgien

BG = Bulgarien

DE = Deutschland

DK = Dänemark

ES = Spanien

FR = Frankreich

HR = Kroatien

IT = Italien

NL = Niederlande

PL = Polen

RO = Rumänien

SI = Slowenien

SE = Schweden

Die folgenden zwei Zahlen verweisen in Deutschland auf das Bundesland:

01 = Schleswig-Holstein

02 = Hamburg

03 = Niedersachsen

04 = Bremen

05 = Nordrhein-Westfalen

06 = Hessen

07 = Rheinland-Pfalz

08 = Baden-Württemberg

09 = Bayern

10 = Saarland

11 = Berlin

12 = Brandenburg

13 = Mecklenburg-Vorpommern

14 = Sachsen

15 = Sachsen-Anhalt

16 = Thüringen

Die letzten fünf Ziffern des Aufdrucks bezeichnen den Legebetrieb und die Stallnummer. Online lässt sich der passende Betrieb zur Nummer auf dem Frühstücksei hier herausfinden. Jedes EU-Mitgliedsland hat ein etwas anderes Nummern-System. Bei Selbstvermarktern, beispielsweise im Hofladen, braucht es keinen Stempel, natürlich brauchen auch private Hühnerhalter keinen Stempel auf ihren Hühnereiern.