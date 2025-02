Wie gesund ist Eisbaden?

Beim Null Grad um acht Uhr morgens ab in den See: was die einen niemals tun würden, ist für andere ein ganz besonderer Wintergenuss: Eisbaden. Doch der Sprung ins eiskalte Nass ist nicht für jeden unbedingt das Richtige. Wer es ausprobieren will, sollte es langsam angehen und bei Vorerkrankungen besser mal den den Arzt oder die Ärztin vorher fragen.

