Strengere Vorschriften beim Biomüll

In Pirmasens dürften sich manche dieser Tage die Augen reiben, denn hier bleibt immer häufiger die Biomülltonne stehen – ungeleert, versteht sich. Dahinter steckt eine neue Bioabfallverordnung, die bundesweit seit dem 1. Mai Verschärfungen vorsieht.

Danach dürfen nur noch maximal drei Prozent sogenannte Fremdstoffe im Biomüll landen: also Müll, der da eigentlich nicht reingehört wie Plastik, Glas oder Metall – sonst gibt es Strafen. In Pirmasens lag der Anteil zuletzt bei mehr als zehn Prozent. Auch andere Gemeinden kontrollieren verstärkt oder setzen gleich auf intelligente Müllfahrzeuge wie in Ludwigshafen, die Fremdstoffe via KI erkennen sollen.