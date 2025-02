So weit sind wir mit dem digitalen Bürgeramt

Viele Kommunen stecken in der Sackgasse – für den Bürokratieabbau fehlt es an Geld, Digitalisierung und Personal. Bürger lassen ihren Frust im Bürgerbüro raus, und manche Mitarbeiter dort würden am liebsten hinschmeißen. Beide Seiten kennt der Bürgermeister der Gemeinde Ötisheim zu gut. Andere Gemeinden wie Herrenberg entwickeln neue Ideen und erproben digitale Lösungen auf dem Standesamt oder im Bauamt. Diese innovativen Ansätze machen Hoffnung – sowohl für die Bürger als auch für die Mitarbeiter. Geht es auch anders?