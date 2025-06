So könnte ein Mehrwegsystem für Weinflaschen aussehen

per Mail teilen

Rund eine Milliarde: So viele Flaschen Wein werden in Deutschland pro Jahr getrunken. Und diese Flaschen landen zum größten Teil im Glascontainer – klimafreundlich ist das nicht. Einige Unternehmer im Südwesten haben sich deshalb Alternativen einfallen lassen.

So gibt es Bestrebungen, gebrauchte Flaschen zu spülen und dann wieder neu zu befüllen. In der Pfalz steht beispielsweise eine solche Anlage. Wein in Halbliterflaschen – wie sie auch für Bier verwendet werden – sind eine weitere Möglichkeit, leere Weinflaschen einem Mehrweg-, bzw. bereits bestehenden Pfandsystem zuzuführen.

Eine Halbliterflasche aus Glas, wie sie auch für Bier verwendet wird: So könnte auch die Weinbranche vom bestehenden Pfandsystem profitieren. SWR

So könnte auch die Weinbranche vom bestehenden Pfandsystem profitieren. Verpackung und Ressourcen sparen auch spezielle, sehr leichte Kunststoffkanister. Die sogenannten Pouches sind ideal für das Picknick unterwegs.