So gesund sind Algen

Hülsenfrüchte sind klimaschonend, pflanzlich, protein- und ballaststoffreich und schmecken einfach gut. Deshalb – so Prof. Thomas Vilgis – gehören sie öfters auf den Tisch. Dass man sie durchaus außergewöhnlich zubereiten kann, zeigt sein maritim angehauchtes vegetarisches Rezept. Thomas Vilgis kombiniert darin schwarze Belugalinsen (die nichts mit Kaviar zu tun haben, nur dem verwandten Aussehen nach so benannt werden) mit Algen, säuerlichen Äpfeln und karamellisierter Sahne. Hört sich abenteuerlich an, ist aber ein kleines Flavour-Feuerwerk für die Geschmackssinne.