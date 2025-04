Spaghetti mit Lachs-Lakritz-Sauce

250 g Spaghetti, etwas dicker (Nr. 5)

1 Portion Lachsfilet

1 rote Zwiebel

2 Zucchini

2 EL Sesam

2 EL Ahornsirup

1 Knoblauchzehe

1 rote Peperoni

100 ml Sojasauce

50 ml Reiswein (Mirin)

3 EL Reisessig

1 Bio-Orange

1 EL raffiniertes Rapsöl

2 kleine Stück Rohlakritz (oder 3 EL Lakritzpulver)

80 ml Wasser

Den Sesam in einer beschichteten Pfanne ohne Fett rösten. Dann die Schale der halben Orange abreiben und den Saft auspressen. Sojasauce, Reisessig, Ahornsirup und Reiswein mit der durchgepressten Knoblauchzehe, klein geschnittener Chili, abgeriebener Orangenschale und dem ausgepressten Saft aus der Orange aufkochen. Etwa 80 ml Wasser und die Lakritze dazugeben. Alles köcheln lassen, bis sich die Lakritze auflöst.

In der Zwischenzeit die Spaghetti garen und die Zwiebel in halbe Ringe schneiden. Daraufhin die Zucchini mit einem Spiralschneider zu Nudeln machen oder einfach in mundgerechte Stücke schneiden. Den Lachs in kleine Stücke schneiden oder reißen und in die heiße Sauce zum garen geben. Wer mag kann den Fisch auch kurz anbraten.

Nun die Zwiebeln mit Öl in einer großen Pfanne anbräunen, Zucchini-Nudeln dazu geben und noch etwa 2 Minuten mitbraten. Dann die abgegossenen Spagetti dazugeben. Alles vorsichtig mischen. Zum Schluss die Sauce samt Fisch vorsichtig unterheben und nochmal kurz erhitzen und ziehen lassen. Dann auf einem Teller anrichten und Sesam drüber streuen.

