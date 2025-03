Worauf Sie beim Intervallfasten achten sollten

Intervallfasten soll gesund sein. Effektiv. Und gut in den Alltag integrierbar. Was ist dran am Trend? Und wie funktioniert das Ernährungssystem?

Beim Intervallfasten wird lediglich innerhalb einer bestimmten Zeitspanne gegessen. Den Rest der Zeit bekommt der Körper keinerlei Nahrung zugeführt. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen der sogenannten 5:2-Methode (sprich "fünf-zu-zwei-Methode") und der 16:8-Methode. Tipps zum Intervallfasten Für Anfänger eignet sich die 16:8- Methode, weil sie einfacher in den Alltag zu intergrieren ist und motiviert. Denn: Positive Ergebnisse stellen sich hierbei schnell ein Stellen Sie keine Stoppuhr. Wer statt 16 nur 14 Stunden am Stück fastet, wird ebenfalls Ergebnisse erzielen. Ernähren Sie sich gesund und ausgewogen: Heißt also: viel frisches Gemüse, viele Ballaststoffe, viel Eiweiß Diabetiker sollten vor Beginn des Intervallfastens medizinischen Rat einholen Bei der 16:8-Methode wird 16 Stunden am Tag gefastet. Die restlichen acht Stunden darf gegessen werden. Und zwar gesund und ausgewogen. Denn: Auch beim Intervallfasten kann es, wie bei jeder anderen Diät auch, zu Mangelerscheinungen kommen. Bei der 5:2-Methode hingegen wird an fünf Tagen normal gegessen und an zwei Tagen gefastet, heißt: man nimmt nicht mehr als 500 Kalorien zu sich. Verbraucherzentrale: Tipps zum effektiven Fasten Wer sich fürs Intervallfasten entscheidet, kann sein Gewicht reduzieren. Dies aber, so legen Studien nahe, längerfristig nicht effektiver als mit anderen Abnehmmethoden. Eine ausgewogene Ernährung in den Essenszeiten ist Voraussetzung für einen Erfolg.