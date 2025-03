Inhaltsstoffe beim Müsli: Was wirklich drin ist

Müslis gelten als gesund. Doch nicht bei allen stimmt, was die Verpackung verspricht. Ein gründlicher Blick auf die Inhaltsstoffe lohnt sich.

"Energie für den ganzen Tag","Gut für die Verdauung", "Ballaststoffreich", "Ohne Zuckerzusatz" steht auf den Packungen. Das klingt rundum gesund. Doch: Das Verbrauchermagazin Ökotest hat in seiner Januarausgabe Müslis getestet. Ein Ergebnis: Der Zuckergehalt war bei einem Viertel der getesteten Müslis zu hoch, da reicht ein Blick auf die Nährwerttabelle.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät, nicht mehr als 25 Gramm Zucker am Tag zu sich zu nehmen. In sechs Müslis war diese Menge schon in einer 100-Gramm- Portion erreicht.

Wer hat´s erfunden?

Populär wurde Müsli übrigens als "Diätspeise" und "Rohe Apfelspeise", die der Schweizer Arzt Maximilian Oskar Bircher-Benner 1897 vorstellte. Das original Bircher-Müsli war geboren.